Elias Cobbaut gaat knullig in de fout bij Parma

Cobbaut verspeelde in de openingsfase van het duel tegen Cremonese knullig de bal, wat tot een vroeg tegendoelpunt leidde. Uiteindelijk zou Parma in eigen huis ten onder gaan met 1-2, ondanks een penaltysave van Gianluigi Buffon.

Nicolò Fagioli played the full game & scored his first goal with Cremonese in a 2-1 victory over Parma in the Serie B. Not only he scored the goal, he started the attack too. Zanimacchia played the last 32 mins. pic.twitter.com/JBlakWvorZ