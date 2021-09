Zirkzee legt uit vanwaar zijn uitstekende techniek komt: "Ik bekeek filmpjes om hem vervolgens op straat te imiteren"

De komst van Christian Kouamé naar RSC Anderlecht heeft ervoor gezorgd dat Joshua Zirkzee naar de bank is verwezen. Toch is het al duidelijk dat de huurling van Bayern München over de kwaliteiten beschikt om het Lotto Park te laten kraaien van plezier.

Ondanks zijn (bijna) dubbele meter valt het op hoe Joshua Zirkzee zijn scorend vermogen kan combineren met een uitstekende techniek. “Ik ben destijds begonnen met voetballen bij amateurclub VV Hekelingen”, aldus de aanvaller in Het Laatste Nieuws. “Maar het bleef niet enkel bij trainingen.” “Ik voetbalde ook op straat”, legt Zirkzee zijn uitstekende techniek uit. “Daar heb ik dat allemaal geleerd. En op YouTube. Ik bekeek filmpjes van Ronaldinho om hem nadien op de stoep te imiteren. Thuiskomen van school, de computer aanzetten om filmpjes te bekijken en vervolgens imiteren: zo zag mijn tienerleven er eigenlijk uit.” (lacht)