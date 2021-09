Charly Musonda is klaar om te schitteren bij Vitesse

Charly Musonda wordt door Chelsea uitgeleend aan Vitesse dit seizoen. Veel heeft hij nog niet gespeeld omwille van een blessure. Vandaag kwam hij met het bericht dat hij terug klaar voor is.

“Hallo iedereen”, schrijft hij op Instagram. “Ik ben opnieuw volledig fit en ik ben hard aan het trainen. Er komt heel snel een aankondiging over mijn toekomst. Niemand kan iemand stoppen die nooit opgeeft. Ik ga terug naar het topniveau groeien. Nu werk ik in stilte verder, om een momentum op te bouwen. Mijn geloof is nog steeds intact, bedankt voor alle steun.”

Bij Chelsea heeft hij nog een contract tot het einde van het seizoen. Dus zit er mogelijks een transfer in de pijplijn voor de voormalige jeugdspeler van Anderlecht.