Gefrustreerde Bolat: "Wij hebben de luxe niet om 10-15 minuten slecht aan een match te beginnen"

Sinan Bolat heeft er samen met heel Gent een frustrerend seizoen opzitten tot nu toe. De 6-1 tegen Club Brugge zou een hoogtepunt moeten zijn, maar door de andere resultaten wordt dat door veel mensen gezien als een uitschieter tegen een die dag zwak Club.

Maar volgens Bolat is dat de match waarin de Buffalo's wel alles deden zoals het hoorde. "Toen hebben we het perfect gedaan. Vanaf de eerste seconde was iedereen agressief, we wilden elk duel winnen, we wilden elke tweede bal veroveren. Iederéén was heel scherp. Dan krijg je dat resultaat: 6-1. Toen hebben we getoond dat we eender welke ploeg in België aankunnen", klinkt het in HLN.

Maar daarna ging het weer bergaf. "Het frustrerende is dat we het niet elke week brengen. Terwijl wij de luxe niet hebben om 10 tot 15 minuten slecht aan een wedstrijd te beginnen. Wij moeten er elke seconde, op elke bal en in elk duel staan."

"Maar in de wedstrijden die we verloren hebben, heb ik nooit het gevoel gehad dat de tegenstander ons overspeelde of dat zij de zege dik verdienden. Integendeel: wij schieten altijd zelf in onze voet, door één te laks te beginnen en twee niet goed om te springen met onze kansen. Als de tegenstander zoveel beter is, kan je een nederlaag makkelijker aanvaarden. Maar dat is nog niet één keer het geval geweest."