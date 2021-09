Van Holsbeeck en Van Biesbroeck reageren op aantijgingen gesjoemel bij verkoop Anderlecht

Het parket wil de ex-Anderlecht-toplui Roger Vanden Stock, Herman Van Holsbeeck en Jo Van Biesbroeck vervolgen voor vermeende onregel­matigheden bij de verkoop van de voetbalclub RSC Anderlecht aan Marc Coucke. De eerste reacties zijn binnen.

Het zou erom gaan dat Marc Coucke vijf miljoen te veel heeft betaald voor de club. De Brusselse onderzoeksrechter Laurence Heusghem heeft het onderzoek naar de verkoop afgerond. Dat meldt De Tijd op basis van bronnen dicht bij het onderzoek.

Het zou gaan om valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. Tot op heden is er nog geen duidelijkheid in het dossier.

Reacties

Er liepen ondertussen wel al een paar reacties binnen in het dossier. “Ik laat het gerecht rustig zijn werk doen en wacht af wat het onderzoek uitwijst", liet Van Biesbroeck weten aan Het Laatste Nieuws.

De advocaat van Herman Van Holsbeeck liet aan dezelfde krant weten dat zijn cliënt het dossier nog niet kon inkijken en dus nog niets zinnings kan zeggen.