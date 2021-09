Boskamp merkt iets op bij Anderlecht: "Hij verklaarde het doodleuk na Standard"

Voetbalbeest Johan Boskamp houdt de Belgische competitie goed in de gaten. Nu is er hem een grote verandering opgevallen bij Anderlecht.

Anderlecht moet volgens Johan Boskamp gewoon richting top drie in de Jupiler Pro League, zeker op basis van de selectie. “Dat is geen kattenpis”, zegt Boskamp bij HBVL. “Ik merk ook dat Kompany een bocht van 180 graden heeft gemaakt.”

En die ommekeer is wel opvallend te noemen, aldus Boskamp. “Tot voor kort had hij het altijd over het voetbal. Na Standard verklaarde hij doodleuk dat winnen het belangrijkste was. En dat is natuurlijk ook zo. Daar draait het om. Winnen. Bouwen met jonge gasten, praat voor de vaak is het.”

Dat deed Kompany tegen Standard en AA Gent, maar wel tegen zijn eigen filosofie in. “Er stonden maar twee jongens uit de eigen jeugd op het veld: Verschaeren en Ait El Hadj. Voor de rest zijn het bijna allemaal huurspelers. Jammer voor een instituut als Anderlecht.”