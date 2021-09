Vrancken weet dat KV Mechelen een pak beter is dankzij één man: "Zijn présence speelt daar een belangrijke rol in"

KV Mechelen is na een magere start opgerukt naar plaats 9 in het klassement na nu ook winst tegen op het veld van Charleroi. En daar is de terugkeer van een basispion niet vreemd aan.

KV Mechelen moest het begin dit seizoen doen zonder Joachim Van Damme, eerst nog geblesseerd, daarna disciplinair geschorst. Maar sinds zijn terugkeer gaat het een pak beter. "Tja, dat we defensief beter staan, daar speelt Joachim natuurlijk een belangrijke rol in", knikte Vrancken. "Met zijn présence staat het beter. Maar we zijn ook beter als ploeg. We overleefden tegen Charleroi een paar moeilijke momenten." Vrancken had ook iets te zeggen over de treffer van Vanlerberghe, die vanop de bank werd toegeroepen om niet te schieten. "Balverlies daar zou dodelijk geweest zijn. Maar als hij dan zo scoort, mag het wel", grijnsde Vrancken.