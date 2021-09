'Kompany-momentje' voor Vanlerberghe: "Iedereen riep: niet schieten!"

Het kan verkeren. Na de match tegen Anderlecht kreeg Jordi Vanlerberghe nog redelijk wat kritiek te verwerken. In Charleroi haalde hij zijn gram met een wereldgoal die KV Mechelen zekerheid over winst opleverde.

En 't was een beauty hoor. Een atoomschot in de winkelhaak... met zijn mindere linkse. “Vanaf nu ga ik alleen nog maar met links ­trappen”, lachte hij. "Of dit een kanshebber is voor 'doelpunt van het jaar'? Het seizoen is nog lang, maar ik hoop wel dat ik erbij ben. Na Anderlecht was er veel kritiek op onze verdediging. Niet onterecht, maar ik denk dat we heel volwassen ­hebben gereageerd.”

Er was zelfs een 'Kompany-momentje', want zijn ploegmaats hadden er niet veel geloof in. “Iedereen riep: 'Niet schieten!'. Maar ik wist dat ze veel ruimte lieten buiten de zestien en dacht op dat ­moment alleen nog maar aan trappen. Toen ik de bal zag vertrekken, wist ik dat het goed zat."