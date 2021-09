Ze gaan vlotjes binnen bij Storm: "Deze was voor onze materiaalman"

In het verleden werd er wel eens kritiek geleverd over het rendement van Nikola Storm. Dat is echter het verleden, want de flankaanvaller is wervelend aan het seizoen begonnen met zes goals in negen matchen. Tegen Charleroi scoorde hij een belangrijke, zowel sportief als emotioneel.

Zijn goal droeg hij immers op aan Paul Weemaes, de materiaalman van KV Mechelen. "De goal en de zege zijn voor de Polle", knikte hij. "Hij werd onlangs geopereerd aan zijn hart en we wilden iets voor hem doen. Je mag hem alles vragen, hij doet alles voor de club. Gelukkkig ging de operatie goed en we wensen hem veel beterschap." Voor Storm was het de vijfde opeenvolgende wedstrijd waarin hij scoorde. Vorig seizoen lukten hem acht goals in vijf duels, maar hij scoorde niet in de zesde. "Tegen Standard viel ik geblesseerd uit. Momenteel lukt alles, dus misschien zit ik vrijdag wel aan die reeks", knipoogde hij.