Anderlecht overweegt om in beroep te gaan tegen schorsing Kouamé

Christian Kouamé kreeg gisteren een schorsingsvoorstel van het Bondsparket voor twee matchen, waarvan één effectief. Dat zou betekenen dat hij er niet bij is tegen Club Brugge.

Om even te herinneren: Kouamé ging zondag met gestrekt been door op het been van Jäkel, maar nadien was er veel discussie of de kaart wel terecht was. Vincent Kompany liet achteraf optekenen dat hij er geen problemen mee had: "Want moest het tegen ons gebeurd zijn, zou ik misschien ook rood verwacht hebben."

Maar bij het bestuur vonden ze - net als veel fans - dat de rode kaart wel heel makkelijk gegeven wordt. Ze beraden zich dus of ze in beroep gaan. Dat zou betekenen dat Kouamé wel nog speelgerechtigd zou zijn tegen Club Brugge.