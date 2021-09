Deschacht na lang "weer verliefd op Anderlecht": "Zolang ik de woorden geduld en proces niet meer hoor!"

Ondanks omzwervingen bij Lokeren en Zulte Waregem blijft Anderlecht uiteraard de grote liefde van Olivier Deschacht. Maar toch was die wat bekoeld de laatste jaren, want hij was het niet eens met het beleid.

Maar nu bloeit het weer op. "Ik ben terug een beetje verliefd geworden op Anderlecht en dat is lang geleden. Zo lang ik het woord 'geduld' en 'project' niet hoor, ben ik fan van Anderlecht. Ik haat die woorden", zegt hij in de podcast Eleven Insider. "Dat bestaat daar niet: Anderlecht is een topclub." De laatste weken, tegen KVM, Standard en Gent, zag hij het echte Anderlecht opstaan. "Het wordt weer 'We are Anderlecht', ik zie het terugkomen", zei hij. "Ze moeten nu zeggen dat ze voor de titel gaan en volgend weekend gaan winnen op Brugge."