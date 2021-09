"Anderlecht heeft de titel gewonnen na matchfixing in 2014": weten we woensdagavond meer over befaamde woorden van Roland Duchâtelet?

Roland Duchatelet is al even weg uit het Belgische voetbal en daar heeft hij een goede reden voor. Volgens de ex-voorzitter van onder meer STVV en Standard werd Anderlecht in 2014 kampioen dankzij matchfixing. Krijgen we wat dat betreft woensdagavond meer duiding?

Roland Duchâtelet heeft het al meermaals gezegd de voorbije jaren dat volgens hem de play-offs van het seizoen 2013-2014 verkocht waren.

Anderlecht ging in dat seizoen alsnog over Standard in de strijd om de titel. Duchâtelet sprak daarbij zelf al over de rol van Bayat in de zaak en diende ook klacht in, omdat zijn toenmalige club Standard de Champions League misliep.

Bayat

In de reportage van de RTBF die woendagavond zal uitkomen, zal ook over deze periode gesproken worden. Volgens de zender zullen details besproken worden.

Zo zou de rol van Bayat en de horloges uit de doeken gedaan worden en ook de rol van Genk - heel zwak op Anderlecht, enkele dagen later heel sterk tegen Club Brugge - besproken worden. Of dat (sportieve) gevolgen kan of zal hebben, is weer een andere zaak.