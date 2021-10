Mbaye Leye blijft krediet vragen: "We weten wat het probleem is"

Standard komt vanavond al in actie in de Jupiler Pro League. KV Mechelen is de tegenstander van deze speeldag.

Mbaye Leye windt er geen doekjes om. Zijn club maakt moeilijke tijden door en is volop bezig aan het bouwen.

Toch vraagt hij tijd, maar hij belooft dat het werk uiteindelijk zijn vruchten zal afleveren. De match tegen KV Mechelen lijkt een cruciaal duel. “In voetbal, is er overal druk, de hele tijd door”, zegt Leye bij La Dernière Heure.

Over zijn eigen positie zit hij alvast niet in. “Maar ik maak me geen zorgen over mijn toekomst. Als ik over een week, over drie maanden, over zes maanden of over twee jaar weg moet, dan gebeurt dat wel. Ik weet zeker dat ik de juiste man op de juiste plaats ben. De resultaten ontbreken, maar we weten wat het probleem is."