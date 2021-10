Ongezien tafereel in Mechelen: Standard-supporters lezen spelers op het veld de les, wedstrijd tien minuten stilgelegd

Standard beleeft een wel zeer beladen avond in Mechelen. De bezoekende supporters pikken de wanprestatie van hun ploeg niet zomaar. Enkelingen lazen de spelers zowaar op het veld de levieten, met als gevolg dat de tweede helft tien minuten langer dan voorzien op zich liet wachten.

Na welgeteld 18 minuten was de wedstrijd eigenlijk al voorbij: KV Mechelen stond dan al 3-0 voor. Dat was ook de ruststand. De Standard-spelers kwamen enkele minuten voor de start van de tweede helft opnieuw het veld op voor nog enkele opwarmingsoefeningen. Ze maakten toen iets mee dat zelden gezien is op de Belgische voetbalvelden.

Enkele Standard-supporters waren uit het uitvak op het veld gelopen en begonnen de spelers prompt op het terrein de les te lezen. Het duurde ook behoorlijk lang voor enkele stewards er naartoe stapten om de toeschouwers in kwestie weer naar hun plaats te begeleiden. Politieagenten waren ook niet te bespeuren.

Het was al het tweede incident, want vlak na de 3-0 werd er ook reeds met tennisballen en bommetjes geworpen. Er werd dan ook omgeroepen dat de wedstrijd tien minuten werd stilgelegd. Het kwam erop neer dat de tweede helft tien minuten uitgesteld werd. Bij een derde incident zal de wedstrijd definitief gestaakt worden.