Javier Torrente wil het bij Beerschot stap per stap opnieuw opbouwen: "Ik wil de Beerschot-supporters bedanken"

Javier Torrente heeft zijn eerste punt als trainer van Beerschot beet. De Argentijn zag zijn troepen 0-0 gelijkspelen op het veld van OHL. Torrente gaf ruiterlijk toe dat er heel veel energie nodig was om in Leuven overeind te blijven. Hij is er zich van bewust dat het stap per stap moet gaan.

Beerschot heeft de punten hard nodig, maar acteerde zeker niet naïef. Integendeel. "Als je in zo'n negatieve spiraal zit en slechts één punt hebt gehaald, kun je niet verwachten dat je een match aanvat alsof je denkt kampioen te spelen. We willen uit deze penibele situatie geraken en dat moeten we stap voor stap doen. Elk punt dat je haalt, moet je koesteren. Beide ploegen hebben elk op hun manier het maximum gegeven."

Bij Beerschot betekende dat in de eerste plaats: overleven. "Leuven had meer kansen en is op zoek gegaan naar dat doelpunt. Wij moesten veel meer energie steken in het organiseren van het elftal bij balverlies. Bij Leuven waren de intenties duidelijk: ze wilden absoluut deze match winnen. OHL stond slechts één plaats boven ons, maar het klassement geeft een vertekend beeld: OHL heeft het potentieel om hoger te staan."

Realisme en overgave

Voor Torrente zijn 'realisme' en 'overgave' voorlopig sleutelwoorden. "Na de vorige wedstrijd, die dramatisch verlopen was met twee rode kaarten en een 0-3-nederlaag, moesten we de spelers overtuigen om te resetten en het stap voor stap weer op te bouwen. Ik ben heel tevreden over de overgave en de inzet van de spelers."

Dat moet de basis worden om ook de kwaliteit van het voetbal weer te kunnen verhogen. Met de steun van de aanhang moet operatie redding dan tot een goed einde gebracht kunnen worden. "Als we deze arbeid blijven leveren tijdens de week, gaan we ook meer kunnen eisen tijdens wedstrijden. Ik wil ook de Beerschot-supporters bedanken voor hun steun."