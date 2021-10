Is nederlaag tegen RFC Seraing de nederlaag te veel voor Francky Dury? Raad van Bestuur komt samen om te beslissen over de toekomst van de trainer

Het draait dit seizoen niet bij Zulte Waregem. De Belgische club staat op de vijftiende plaats in het klassement en het voorbije weekend werd met zware 5-1 cijfers verloren tegen RFC Seraing.

Zulte Waregem begon niet slecht op het veld van RFC Seraing, maar daarna liep het wel grondig mis voor de ploeg van Francky Dury. Onder meer door een ontketende Mikautadze (drie doelpunten) won RFC Seraing met 5-1.

Het geduld van het bestuur van Zulte Waregem lijkt op, want er zou nu een speciale bijeenkomst zijn om het over de toekomst van Francky Dury te hebben. De kans is dus bestaande dat Dury de volgende trainer is in de Jupiler Pro League die moet vertrekken bij zijn club.