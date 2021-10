Niet enkel Francky Dury moet ontslag vrezen bij Zulte Waregem

De zware nederlaag tegen Seraing (5-1) is zwaar aangekomen bij Zulte Waregem. Het zou wel eens de spreekwoordelijke druppel kunnen zijn na enkele mindere seizoenen.

Francky Dury zou na het seizoen afzwaaien als T1 van Essevee, maar maandag werd er in een Raad van Bestuur vergaderd over de toekomst van Dury. Bij een deel van de fans is de liefde voor Dury al langer bekoeld, maar ook een deel van het bestuur zou het vertrouwen in hem verloren zijn.

Niet enkel Dury ligt onder vuur, want ook het functioneren CEO Eddy Cordier stond maandag op de agenda. Cordier haalde in het tussenseizoen liefst elf nieuwe spelers naar de Elindus Arena, met wisselend succes.

Met negen op dertig telt Zulte Waregem amper één punt meer dan de voorlaatste in de rangschikking, Cercle Brugge.