Kompany zou Club-sterkhouder héél graag bij Anderlecht zien voetballen: "Maar Club Brugge is tegenwoordiger vermogender"

Noa Lang was afgelopen zondag niet meteen de beste vrienden met het publiek van RSC Anderlecht. De aanvaller kreeg echter wel een knuffel van Vincent Kompany bij zijn wissel.

Vincent Kompany is namelijk een grote fan van Noa Lang. Die typische Nederlandse arrogantie - wij kunnen dat eerlijk gezegd ook wel pruimen - zorgt ervoor dat de fans van de tegenpartij meestal niet zo hoog oplopen met hem.

“Maar Lang is een fantastische speler”, kwam de coach van paars-wit na het gelijkspel nog eens terug op de aanvaller. “Ik vind dat hij een speler is die bij het Anderlecht van de grote dagen zou passen. Alleen is Club Brugge tegenwoordig vermogender dan ons.”