Noa Lang bij de nationale ploeg van Nederland: "Ik wil mezelf op mijn best laten zien"

Noa Lang maakt deze week zijn debuut voor het Nederlands elftal. De Bruggeling hoopt zich te kunnen laten zien.

Noa Lang werd opgeroepen door Louis Van Gaal, die hem wat speeltijd beloofde. Dit is een geweldige prestatie voor de Bruggeling, die één van de favorieten is voor de Gouden Schoen na zich zeer goed aangepast te hebben aan het Belgische voetbal. "Het is fysiek veel moeilijker in België. Ik speel elke week tegen jongens die twee keer zo groot zijn als ik. Voor zo'n kerel is het een serieuze uitdaging. Ik had veel opties toen ik Ajax verliet, maar ik gaf de voorkeur aan een competitie van hetzelfde niveau waar ik in de Champions League zou spelen," vertelde Lang aan De Standaard.

Het spel in Brugge ligt hem goed, vooral de vrijheid die hij krijgt. "Ik ben hier minder aan de vleugel gebonden. Ik word gebruikt op basis van mijn kwaliteiten," zei de Nederlander. "Bij Ajax werd ik op de vingers getikt als ik diep ging of in het spel kwam. Maar ik denk dat één van mijn kwaliteiten is dat ik kan aanvoelen waar ik heen moet en hoe ik van de ruimte gebruik kan maken om beslissend te zijn."

Nu hij Oranje-international is, wil Lang laten zien wat hij waard is. "Ik zie deze ervaring als een nieuwe stap naar de top. Dat is het belangrijkste voor mij. Ik wil mezelf op mijn best laten zien, op alle niveaus," zei hij.