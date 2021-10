Wat zijn de toekomstplannen van Zirkzee bij Anderlecht? "Dat ga ik volgend seizoen sowieso doen"

Joshua Zirkzee oogt bij momenten nog te nonchalant op een voetbalveld, maar het staat nu al buiten kijf dat de Nederlander de komende maanden één van de smaakmakers van onze competitie zal worden. En daarna?

“RSC Anderlecht heeft geen aankoopoptie”, geeft Joshua Zirkzee in Het Laatste NIeuws zelf het antwoord op de vraag. “Ik focus me op de ploeg, wil een goed seizoen draaien en me ontwikkelen.”

“Ik ben naar hier gekomen om veel te spelen”, besluit de aanvaller. “Na het seizoen ga ik sowieso terug naar Bayern München. Dan zien we wel weer.”