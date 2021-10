Van Gaal lijkt Club Brugge-sterkhouder een eerste cap te gunnen: "We zouden hem wel eens nodig kunnen hebben"

Nederland moet vrijdag aan de bak in de WK-kwalificatiecampagne. Noa Lang is één van de jongens die op een eerste cap azen. En Louis van Gaal geeft de aanvaller hoop.

Noa Lang trok het shirt van Jong Oranje dan wel al aan, maar op de eerste A-cap is het echter wachten. In Letland zou het vrijdagavond wel eens prijs kunnen zijn.

"Ik ben alvast tevreden over zijn eerste dagen", aldus Louis van Gaal. "Hij is een creatieve speler die we wel eens nodig zouden kunnen hebben. Of hij sowieso speelminuten zal krijgen? Dat heb ik niet gezegd." (grijnst)