Vanaken moet vanavond starten tegen Frankrijk: "Geen plaats voor loyauteit nu"

Bondscoach Roberto Martinez heeft nog enkele knopen door te hakken voor de halve finale van de Nations League.

De Rode Duivels treffen vanavond Frankrijk in de halve finale van de Nations League. Voor de bondscoach zijn er nog enkele keuzes te maken.

Voor Jan Mulder is er alvast geen discussie mogelijk of Martinez Youri Tielemans of Hans Vanaken in de basiself moet droppen.

“Vanáken! Terwijl ik nochtans een enorme fan ben van Youri, en Vanaken mij altijd sloom overkwam. Maar Youri zit in een dipje, nu. Dan is er geen plaats voor loyauteit vanwege Martínez. Voetbal is harde business. België moet eindelijk eens iets winnen. Dus: Vanaken in de basis”, zegt Mulder bij HLN.