Wie volgt Luka Elsner op bij KV Kortrijk? Eén naam begint vaak te vallen

Het was een donderslag bij heldere hemel in Kortrijk, toen het vertrek van Luka Elsner richting Standard bekend werd.

KV Kortrijk had dit helemaal niet zien aankomen. Ook de manier waarop zint de West-Vlaamse club al helemaal niet. “Midden het seizoen een trainer wegplukken bij een andere club is pure competitievervalsing. Dit is echt not done.” reageerde voorzitter Ronny Verhelst achteraf.

Kortrijk hoopt snel een opvolger te vinden.. “Wat zeker is, is dat Kortrijk geen coach bij een andere club zal wegplukken.”

Volgens Het Nieuwsblad komt vooral Karim Belhocine in beeld, hij was al coach bij Kortrijk. Ook de naam van Mbaye Leye valt af en toe volgens de krant.