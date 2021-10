Javier Torrente weet heel duidelijk waar het probleem van Beerschot ligt

Javier Torrente is de nieuwe trainer van Beerschot. Hij staat voor een aartsmoeilijke opdracht om de club in 1A te houden.

Torrente analyseerde Beerschot vooraleer hij zijn akkoord gaf om de ploeg te trainen. Hij zag alvast dat er voldoende voetballende kwaliteiten waren.

Het probleem lag elders. "Onze fysieke parameters zijn slecht. Ik heb een analyse gemaakt van alle voorgaande wedstrijden en in geen enkele van die wedstrijden heeft Beerschot meer of evenveel gelopen dan de tegenstander. Zowel in kilometers als in 'high intensity runs'. Conditioneel moet het beter”, vertelt de nieuwe trainer aan HLN.

Het gelijkspel tegen OHL is alvast een eerste stap geweest, maar er is natuurlijk nog heel veel werk om de achterstand in te halen. “We moeten proberen om in een positieve spiraal terecht te komen. En dat begint vaak met een doelstelling op korte termijn. Die 0-0 tegen OHL leek voor de buitenwereld misschien niet spectaculair, maar ik zag een ploeg die erin geslaagd is om die negatieve ketting van zeven opeenvolgende nederlagen te doorbreken.”