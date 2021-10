🎥 Beerschot-speler tankt vertrouwen en bezorgt land zege met fraaie pegel

Ramiro Vaca (22) beleefde nog niet veel plezier aan zijn transfer naar Beerschot. Bij Boliviƫ liet Vaca zondagnacht zien dat hij heel wat in zijn mars heeft.

Na een rode kaart in het slotkwartier leken tien Bolivianen op weg naar een doelpuntenloos gelijkspel tegen Peru. Met nog zeven minuten op de klok bracht Ramiro Vaca daar echter verandering in. De offensieve middenvelder van Beerschot poeierde een afgeslagen bal fraai in de benedenhoek.

De kans dat we Bolivië op het WK in Qatar te zien zullen krijgen, is ondanks deze zege erg klein. Vaca en co. tellen al negen punten minder dan Colombia. het nummer vijf in de rangschikking. De top vier in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie plaatst zich rechtstreeks voor het WK, het nummer vijf speelt nog een intercontinentale play-off.

Hekkensluiter Beerschot en Vaca ontvangen zondagmiddag KV Mechelen.