Sergio Gomez imponeert bij Spaanse U21: "Het is dankzij Anderlecht en Kompany dat ik hier sta"

Bij Borussia Dortmund zat Sergio Gomez (21) op een zijspoor. Anderlecht haalde de Spanjaard naar Brussel, waar hij zich meteen ontpopte als vaste waarde in het elftal van Vincent Kompany.

Met een doelpunt en zes assists liet de linkerflankverdediger zich meteen gelden in zijn eerste tien competitiewedstrijden bij paars-wit. In die mate zelfs dat Gomez werd opgeroepen voor de nationale U21 van Spanje. Vrijdag was Gomez goed voor een assist en een doelpunt in de 3-2-zege tegen Slovakije.

"Ik voel me heel goed en het is dankzij Anderlecht dat ik terugben bij de beloften", vertelt Gomez in Marca. "Kompany nam in het tussenseizoen zélf contact op met mijn makelaar met de vraag of hij een videogesprek met mij kon regelen. Daarin maakte hij zijn visie duidelijk en mijn rol die daarin was weggelegd. Als vleugelspeler in een zeer aanvallend team kan ik vaak voor de verrassing zorgen."

Al ging het de voorbije jaren niet altijd van een leien dakje voor de getalenteerde linkspoot. "Vooral bij Huesca had ik het moeilijk. Naar mijn mening verdiende ik het om te spelen. De coaches bevestigden dat ook, maar kozen uiteindelijk toch week na week voor andere spelers. Ik ben blij dat ik voor Anderlecht gekozen heb", besluit Gomez, die dinsdagavond met de Spaanse beloften de degens kruist met Noord-Ierland.