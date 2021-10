Wat liep er mis voor Cobbaut bij Anderlecht? "In een ploeg die niet draait moet er altijd een gebeten hond zitten"

Elias Cobbaut verliet deze zomer Anderlecht om bij het Italiaanse Parma te gaan spelen. Een beslissing die mee gevoed werd door zijn situatie bij Anderlecht. Daar had hij door dat hij niet op veel speelminuten moest rekenen.

Anderlecht haalde Wesley Hoedt en Taylor-Bellis Harwood. "Er is niet echt iets fout gelopen. Ik kwam toe in de voorbereiding en ik had meteen het gevoel dat ik niet veel zou spelen", vertelt hij in HLN. "Op stage had ik het definitief door. Ik heb dan onmiddellijk de knop omgedraaid en ben hard beginnen trainen zodat ik fit zou zijn voor mijn volgende club."

De kritiek bij de fans was ook wel bijzonder hard. 'Ik heb niet zo'n goede naam, hé. Kritiek... Dat krijgt iedere voetballer. Door mijn speelstijl misschien? Ach, je hebt altijd voor- en tegenstanders. Het is niet erg als je me niet graag hebt, hoor. In een ploeg die niet draait, moet altijd een gebeten hond zitten. Als je dan de perceptie tegen hebt..."