KV Mechelen mist tegen Beerschot drie belangrijke namen

KV Mechelen neemt het zondag op tegen Beerschot, maar drie spelers zullen er door blessureleed alvast niet bij zijn.

Joachim Van Damme heeft nog steeds last van de adductoren, Thibaut Peyre sukkelt met de achillespees. De twee missen nog steeds de groepstrainingen, zo weet GVA.

Ook Gustav Engvall zal er op het Kiel niet bij zijn voor KV Mechelen. Hij liep vorige week op training een scheurtje in de quadriceps op en is twee tot drie weken out.