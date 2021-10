Louwagie maakt zich zorgen om rsz-aanpassingen: "Hoop dat ze lopende contracten ongemoeid laten"

De politiek gaat de fiscale voordelen van de voetbalclubs aanpakken. Dat betekent dat de Belgische clubs straks geen toplonen meer gaan kunnen betalen. "Want", zegt Michel Louwagie. "De kost daarvan zal toch bij de clubs terechtkomen, want spelers zullen hetzelfde willen verdienen."

“Ik vrees dat dit gaat wegen op het sportieve”, zegt AA Gent-manager Michel Louwagie in Het Nieuwsblad. “Laten we hopen dat we ons rechtstreekse ticket voor de Champions League nog kunnen houden.”

Voor Louwagie wordt het ook een evenwichtsoefening om de clubs gezond te houden. “De rekening zal naar de clubs gaan, want de spelers zullen nog altijd hetzelfde nettoloon willen. Voor ons zou dat neerkomen op een paar miljoen extra kosten. Daarom hoop ik op een overgangsperiode van anderhalf seizoen, zodat deze regels pas op 1 juli 2023 in voege treden. En ten tweede hoop ik dat ze de lopende contracten ongemoeid laten, want die engagementen zijn in het verleden aangegaan op basis van de wetgeving toen.”