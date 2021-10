Union ontvangt oude bekende Seraing met Georges Mikautadze in topvorm

Dit weekend ontvangt Union Seraing in eigen huis. De twee clubs speelden vorig jaar nog in 1B, maar doen nu goed mee in de Jupiler Pro League. Als Union op een play-off 1 plek wil blijven staan moeten ze een manier vinden om Georges Mikautadze af te stoppen, want hij is de man in vorm bij Seraing.

Union-Seraing was een wedstrijd die vorig seizoen nog plaatsvond in 1B, maar dit seizoen spelen beide ploegen in de Jupiler Pro League. Vorig seizoen kwamen beide clubs elkaar dan ook vier keer tegen. Drie van de vier wedstrijden wisten de Brusselaars van Union over de streep te trekken, maar één keer wist Seriang te winnen.

De eerste ontmoeting tussen beide ploegen vorig seizoen eindigde in een spectaculaire 3-2 overwinning voor Union. Aron Sigurdarson, die toen alle drie de doelpunten maakte voor de thuisploeg, speelt nu in de Deense tweede klasse. De doelpuntenmakers van Seraing spelen nog steeds voor de Luikse ploeg: Théo Pierrot en Georges Mikautadze.

Mikautadze on fire

Georges Mikautadze werd vorig seizoen door Seraing gehuurd bij FC Metz. In 24 wedstrijden drukte hij echt wel z'n stempel door maar liefst 22 keer te scoren en ook twee assists af te leveren. Zijn Franse moederclub was zodanig onder de indruk dat de 20-jarige Georgiër zijn kans kreeg bij de A-kern van Metz. Hij kreeg zelfs een korte invalbeurt in de Ligue 1 dit seizoen, maar besloot toch om, opnieuw op huurbasis, terug naar Seraing te gaan.

In de vijf wedstrijden die hij hier al speelde wist hij zeven keer te scoren! Tegen Lokeren-Temse scoorde hij een hattrick in de Beker van België, daarna wist hij Antwerp het vuur aan de schenen te leggen met een doelpunt dat Seraing de voorsprong opleverde en de laatste match, thuis tegen Zulte Waregem, was Georges Mikautadze opnieuw helemaal ontketend. Met een hattrick begeleidde hij Seraing naar een knappe 5-1 zege. Union zal dus echt een antwoord moeten vinden op deze scoringsmachine.

De verdediging staat als een huis

Union heeft op zich niets te vrezen, ze beschikken namelijk over de beste verdediging in de competitie. Dit seizoen kregen ze slechts negen doelpunten tegen. Zelf maakten ze er twintig. Dat maakt dat ze het minste tegendoelpunten hebben van de hele competitie en ook het beste doelpuntensaldo. Ismaël Kandouss is de man centraal achterin bij de Brusselaars, hij speelt een heel goed seizoen. Hij staat elke week als één van de eersten op het wedstrijdblad en zo startte hij iedere week opnieuw.

Bij Seraing zullen ze hun billen ook toeknijpen voor het spitsenduo Dante Vanzeir en Deniz Undav. Elk maakten ze dit seizoen al zeven treffers. Ze zijn samen verantwoordelijk voor 70% van de gemaakte doelpunten van de thuisploeg. Seraing, dat dit seizoen al 17 doelpunten om de oren kreeg, let dus maar beter op deze twee mannen in vorm bij Les Unionistes.