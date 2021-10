Zirkzee reageert op woorden Kompany: "Niemand hier is te goed voor Belgische competitie"

Joshua Zirkzee heeft tot nu toe wisselvallige prestaties gekend bij Anderlecht. Maar hij komt wel met een tas vertrouwen terug van de Nederlandse beloften, waar hij twee keer scoorde. En hij stelde er zich heel bescheiden op.

Bij zijn aankomst in België zei Vincent Kompany dat hij eigenlijk te goed is voor de Belgische competitie. "Dat hoorde ik eigenlijk vorige week pas", zei de spits bij Voetbal International. "Maar als dat uit zijn mond komt, is het natuurlijk een enorm compliment. Je hebt voor elke trainer respect, maar voor iemand met zo’n staat van dienst net een beetje meer."

Al is hij het niet helemaal eens met de woorden van zijn coach. "Ik ben het overigens niet met hem eens dat ik te goed ben voor het Belgische voetbal. Ik denk dat niemand hier (bij Jong Oranje, nvdr.) te goed is voor de Belgische league.'