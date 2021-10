Lombaerts had vroeger zijn eigen trucjes: "Als je vroeger als speler te veel gezopen had kon je dat doen, maar nu..."

Nicolas Lombaerts heeft er zijn eerste maanden als coach opzitten. De voormalige verdediger schat het leven een pak drukker in, maar ziet toch ook enkele voordelen.

Nicolas Lombaerts is assistent van Hein Vanhaezebrouck bij KAA Gent. De voormalige verdediger is tegenwoordig voor de spelers op de club én vertrekt pas een hele poos nadat de laatste Buffalo vertrokken is.

“Ik was erop voorbereid dat het zwaarder zou zijn dan als speler”, lacht Lombaerts in Het Laatste Nieuws. “Het zou kalmer zijn als je hoopt dat je uitgeschakeld worden in een Europese voorronde, maar dan ben je verkeerd bezig.”

Al ziet de voormalige Rode Duivel ook enkele voordelen. “Die Europese verplaatsingen zijn eigenlijk plezant. Als speler kwam ik niet buiten, maar nu kan ik iets van de steden zien. Het is dan wel maar Conference League, maar het is leuker dan een gewone wedstrijd.”

“Bovendien moet je er als coach minder voor leven”, grijnst Lombaerts. “Ik kan nu al gemakkelijker eens een glas drinken. Als je vroeger als speler eens gezopen had, stak je daags nadien een tandje bij en het viel niet op. Nu komen de spelers aan op de club en krijgen ze meteen een hartslagmeter om. Dan valt dat wel op.” (lacht)