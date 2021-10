Arnaud Bodart (Standard) toekomstige Rode Duivel? "Zal nog niet klaar zijn" & "ik maak me geen zorgen"

Ondanks de matige resultaten van Standard is doelman Arnaud Bodart aan een ijzersterk seizoensbegin. Op zijn 23ste is Bodart een van de steunpilaren in het jonge elftal van De Rouches

Arnaud Bodart trekt de lijn van vorig seizoen door. Dat een wisselvallig Standard dit seizoen niet nog meer averij opliep, is in grote mate te danken aan de nog altijd maar 23-jarige doelman. "Ik vind het een mooie blijk van waardering dat ik de voorbije maanden vaak verkozen werd als Man van de Match. Toch heb ik het moeilijk met het feit dat we veel doelpunten incasseren. Als ik een doelpunt slik, heb ik niet het gevoel dat ik de ploeg heb kunnen helpen. Ik zou veel liever hebben dat men na een match niet over mij praat, maar over een goede prestatie van Standard", gaf de aanvoerder van de Rouches donderdag aan op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen OHL.

"Rode Duivels? We zien wel"

De sterke prestaties van Arnaud Bodart gaan niet onopgemerkt voorbij. Heel wat analisten, voornamelijk aan de andere kant van de taalgrens, zien in Bodart een potentiële Rode Duivel. Tot dusver kreeg Bodart echter nog geen uitnodiging in de bus van Roberto Martinez. "Ik ben een prof en mik altijd op het allerhoogste. We grepen dit seizoen naast Europees voetbal. Ik kan zeggen dat het pijn om andere Belgische clubs en spelers daar wél aan het werk te moeten zien. Het klopt dat ik goede prestaties lever, maar we zien wel. Dat ik nog niet geselecteerd ben voor de Rode Duivels, wil zeggen dat de tijd daar nog niet rijp voor is en dat ik nog niet klaar ben. Als het komt, komt het. Voor het overige maak ik me er absoluut geen zorgen over. Het heeft geen zin om jezelf extra druk op te leggen", besluit de keeper van Standard.