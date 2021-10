Vrancken beseft dat Malinwa zondag hete middag tegemoet gaat op het Kiel, maar: "Altijd gepresteerd wanneer we geviseerd werden"

KV Mechelen heeft er een (relatief) ontspannen interlandbreak opzitten, na de recente 9 op 9. Het contrast met Beerschot, de tegenstander van zondag, kon wat dat betreft niet groter zijn.

De laatste jaren is Beerschot-KV Mechelen uitgegroeid tot een felbeladen duel. Wouter Vrancken beseft maar al te goed dat Malinwa zondagmiddag op het Kiel een vijandige ontvangst wacht. "Het is die rivaliteit die van een derby een speciale wedstrijd maakt. Dat gaat zondag niet anders zijn", aldus Vrancken bij GVA.

KV Mechelen toonde de voorbije jaren echter mentale veerkracht. "In 1B werden we geviseerd en stonden we onder grote druk. Toch zetten we toen altijd goede prestaties neer. Elke match krijgt uiteindelijk zijn verhaal, het is aan ons om ervoor te zorgen dat het een mooi verhaal wordt."

Met een voorlopige zesde plaats draait Malinwa weer knap mee in de linkerkolom van de Jupiler Pro League. Ver vooruitkijken wil Vrancken allerminst. "Want dan struikel je over wat voor je ligt. De top acht is onze ambitie. Zolang we daarin staan, zijn we tevreden", besluit de nuchtere Limburger.