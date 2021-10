Marc Brys pakt nog puntje op Sclessin: "Een mentale overwinning"

Heel straf werk van OH Leuven op bezoek bij Standard. In de extra tijd maakten ze een dubbele achterstand nog goed, om zo een lekker puntje mee naar huis te kunnen nemen.

"Ik denk dat we twee vermijdbare doelpunten slikken en wat pech hadden in die fases", aldus coach Marc Brys na de 2-2 in Luik.

Mentale overwinning

"Maar onze wil om er nog iets van te maken was enorm en dat heeft ons erin doen slagen om nog terug te komen in de match."

"Dit is een mentale overwinning, al pakken we maar een puntje. Ik hoop dat we hier in de toekomst de vruchten van zullen plukken."