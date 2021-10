Beide coaches zijn het eens over strafschop na #GNTEUP

AA Gent en KAS Eupen hebben speeldag 11 in de Jupiler Pro League tegen elkaar afgesloten met een interessant duel. Achteraf was er over één fase wel veel te vertellen.

Dat Gent verdiend wist te winnen? Daar is iedereen het over eens. Maar de strafschop? Die was wel héél licht. Strafschop "Het was onze slechtste helft van het seizoen, al was de strafschop inderdaad belachelijk", vond de bezoekende coach. Een gevoel dat gedeeld werd door Hein Vanhaezebrouck: "De strafschop? Ik moest zelf ook zoeken, want ik zag niet echt iets dat er gebeurd was."