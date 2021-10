Hattrickheld Mitoma zoekt plaats: "Kan zeker met Undav en Vanzeir op het veld staan"

De handen gingen op elkaar in het Dudenpark voor Kaoru Mitoma. De Japanner had in 45 minuten een hattrick gemaakt en zijn team uit een verloren positie naar 4-2 geleid tegen Seraing. Coach Felice Mazzu wreef zich in de handen, want zijn team heeft er nog een aanvallende dreiging bij.

Mitoma werd al langer eens verwacht, maar Mazzu moest hem eerst klaarstomen. "Hij kent nog geen Engels en dan is het niet makkelijk om hem onze filosofie en manier van spelen aan te leren", zei hij over de Brighton-huurling. "Hij verstaat het wel een beetje, maar met zijn Engelse lessen moet het steeds beter gaan. Nu laten we hem veel video's zien om het hem te laten begrijpen." Mitoma toonde tegen Seraing wat hij in zijn mars heeft, maar heeft vooraan ook wel af te rekenen met de concurrentie van topschutters Vanzeir en Undav. “Mitoma kan zeker evolueren op de linkerflank. In onze laatste oefenwedstrijd tegen USL Dunkerque lieten we hem al 85 minuten op die positie spelen. Tegen Seraing toonde hij dat hij ook daar kan uitblinken. Hij kan dus zeker samen met Undav en Vanzeir op het veld staan.”