Zulte Waregem-verdediger Pletinckx onthult met welke ploegmaat hij op een eiland wil stranden: "Hij vindt wel een everzwijn of aap voor aan het spit"

Het mag soms ook eens ludiek zijn. Als je bijvoorbeeld aan Ewoud Pletinckx, verdediger van Zulte Waregem, vraagt met welke ploegmaat hij op een verlaten eiland wil stranden, komt het antwoord vrij snel.

“Het zal erop aankomen om te overleven. Dan is de keuze rap gemaakt. Louis Bostyn! Die zal wel ergens een everzwijn of een aap vinden voor aan 't spit. Hij is een echte bourgondiër. Ik denk zelfs dat hij allergisch is voor groenten. Een berg vlees en wat patatten en hij is content. Ik ga serieus mogen zagen om eens vegetarisch te eten", lacht hij in Het Nieuwsblad.

Al ziet hij wel een mogelijk probleem. "Ik hoop ook dat de sfeer aan het kampvuur oké zal zijn. Want we zijn allebei nogal koppigaards. Als wij twee samen een hut moeten bouwen… Amai, dat komt niet goed. Dat wordt onder de sterren slapen.”