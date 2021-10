Jelle Van Damme fileert ex-clubs Standard en Anderlecht: "Er zijn geen jongens meer als ik, die klaar zijn om te sterven op het veld"

Jelle Van Damme heeft de voetbalschoenen aan de haak gehangen. Twee maanden geleden stond hij nog dicht bij een terugkeer op het veld, want Union SG was geïnteresseerd, maar intussen heeft hij dat laten varen. De ex-verdediger houdt de JPL wel nog goed in de gaten.

Zoals ex-club Standard, waar hij te weinig kwaliteit en mentaliteit ziet. "Te weinig spelers hebben het DNA van Standard. Er zijn geen jongens meer zoals ik, die klaar zijn om te sterven op het veld. En aangezien er geen geld in de lade zit, weet ik niet zeker hoe het hen zal vergaan", zegt hij bij Sudpresse. "Bij 2-0 tegen Leuven, met nog maar tien minuten te gaan, moest de bal 10 of 20 keer in de Maas liggen."

Ook Anderlecht zal nog tijd nodig hebben, meent hij. "Bij Anderlecht zit wel veel meer talent dan bij Standard. Denk maar aan hun geweldige eerste helft tegen Brugge drie weken geleden. Maar een wederopbouwteam, geleid door een coach die ondanks zijn enorme ervaring op het hoogste niveau ook het vak leert, kan moeilijk consistentie tonen."

"Op het gebied van transfers begrijp ik ook niet altijd de keuzes van de Brusselaars. Hoedt is een goede speler, maar hij heeft nog geen indruk op me gemaakt terwijl hij verondersteld werd een van de leiders van dit team te zijn. Het lijkt me een beetje traag. Hij was goed bij Antwerp, maar bij Anderlecht is het nog een stap hoger qua druk om mee om te gaan."