Opvallende carrièreswitch voor Gunther Van Handenhoven: "Voetbal kent nog weinig geheimen voor mij, maar ..."

KV Kortrijk stelde met Gunther Van Handenhoven een nieuwe assistent-trainer voor. Van Handenhoven moet kersvers T1 Karim Belhocine ondersteunen bij de Kerels.

Gunther Van Handenhoven (43) was na zijn spelerscarrière tussen 2012 en 2019 aan de slag als teammanager bij Anderlech en daarna lijnreporter.

Grote liefde

Nu komt hij echter als T2 in de staf van Kortrijk terecht: "Het voetbal heeft nog weinig geheimen voor mij, maar dit is wel iets nieuws", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Of Anderlecht nog altijd mijn grote liefde is? Ik heb daar tien jaar doorgebracht, maar soms moet je de bladzijde omslaan en is het tijd voor iets nieuws."