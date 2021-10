Nilis komt nog eens terug op 'stage' bij Anderlecht: "Was het een beetje deftig geweest, werkte ik vandaag voor Anderlecht"

Luc Nilis was even in beeld bij Anderlecht om assistent te worden van Vincent Kompany. Hij zou het aanvallende compartiment dan onder handen hebben genomen. Maar Anderlecht bood hem een appel en een ei en daar kon het icoon van de club niet op ingaan.

Wouter Vandenhaute contacteerde hem om het eens te proberen. “Ik was gelijk enthousiast. En zij ook: na twee weken deden ze me een voorstel. Sportief was dat perfect, de samenwerking met Kompany liep prima", klinkt het in HLN. Maar het voorstel was financieel bijzonder laag. “Ik wil er niet te diep op ingaan. Ik zeg alleen dit: was het een beetje deftig geweest, dan werkte ik vandaag voor Anderlecht.” Nochtans hadden jongens als Francis Amuzu kunnen profiteren van zijn kennis. Er zijn veel te veel jonge gasten die voor doel blokkeren. “Ik wilde na training nablijven om met jongens naar doel te schieten. Na drie ballen kwam de conditietrainer: ‘Je moet stoppen. Hun load is al te hoog.’”





