Ilic verrassend naast Mignolet in klassement: "Dat is ons doel dit seizoen zeker en vast"

KV Kortrijk is zeker niet slecht bezig dit seizoen en het doet aardig mee in de linkerkolom. Daar mag het ook de defensie voor danken.

Ook al zitten ze bij Kortrijk niet echt dik qua aantal verdedigers door ook een paar blessures, toch doen ze het prima achterin.

Ilic is een stevige goalie, centraal achterin staat het goed momenteel met Sainsbury en Radovanovic en D'Haene en Dewaele hebben zowel offensief als defensief troefkaarten.

Clean sheet nummer 5

Met vijf clean sheets staat doelman Ilic ook naast Mignolet in het klassement: "We willen echt wel voor de meeste clean sheets gaan dit seizoen", aldus Trent Sainsbur daarover.

"Het staat stevig achterin en we gaan ook elke week voor die clean sheet. Goed dat het tegen Oostende opnieuw gelukt is, ook al was het nog wat bibberen op het einde."