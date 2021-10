Priske komt met slecht nieuws over sterspeler

Brian Priske neemt het met Antwerp op tegen Westerlo in de Beker van België. En er komen uiteraard ook nog de nodige wedstrijden in de competitie aan.

De eerste wedstrijden zullen alvast gespeeld worden zonder Radja Nainggolan, want op zijn persconferentie heeft Priske laten weten dat hij nog langer out is.

Spierprobleem

De duels tegen Westerlo, Cercle Brugge en ook in Europa tegen Fenerbahçe komen vanwege een spierscheur in het gedrang.

Mogelijk mist Il Ninja zelfs ook nog het duel tegen Anderlecht, dat voorzien is in de week nadien. Dat is nu nog koffiedik kijken.