Lisandro Magallan maakte geen grootse indruk bij basisdebuut: "Het was niet makkelijk op dit veld"

Lisandro Magallan was gisteren voor de eerste keer basisspeler bij Anderlecht, maar echt schitteren deed de Argentijnse verdediger niet. Hij viel wat uit de toon in de collectief goeie prestatie.

De 28-jarige verdediger, die gehuurd wordt van Ajax, mocht eindelijk eens van het begin opdraven. Maar na twaalf minuten had het verhaal al gedaan kunnen zijn toen hij Soumare duidelijk hinderde op weg naar doel. De ref toonde clementie en trok enkel geel. Bij de penaltyfase zag hij er echter ook niet al te best uit.

Magallan kopte de bal nogal onorthodox de hoogte in waarna Murillo moest ingrijpen. Vincent Kompany was het wel niet eens met die analyse. "Ik heb genoeg op die positie gespeeld om jullie te zeggen dat het niet zo simpel is. Het veld, dat zeker niet slecht was, deed de bal regelmatig opstuiten. De fout gebeurt daarna. Ik denk niet dat het nodig was om zo in duel te gaan. Maar goed, ik moet de beelden nog eens herbekijken."