Luc Nilis kan met Belisia niet voor stunt zorgen tegen AA Gent: "Blij dat we hebben durven voetballen"

Zes minuten, zo lang had Belisia Bilzen uitzicht op een bekerstunt in de Ghelamco Arena. Toen Odjidja de vroege 1-0 tegen de touwen joeg, wist Luc Nilis dat het bekersprookje voorbij. Uiteindelijk zouden de Buffalo's het halen met 4-0.

Na afloop was Luc NIlis een tevreden en fiere coach. Een beetje onwenning bij al die aandacht deed de coach van Belisia Bilzen zijn zegje over de wedstrijd. "Moet ik beginnen, is dat altijd zo? Of is het omdat ik coach ben van een amateurteam", vroeg Nilis zich af.

"Ik ben blij dat mijn team het aangedurfd heeft om hier voetbal te komen spelen. We zijn niet met tien mensen voor ons doel gaan liggen en wachten op de tegengoals. We speelden bij momenten man op man, wat de nodige risico's met zich meebrengt. Ik zag een ploeg die er enorm voor gestreden heeft en ben blij dat de schade beperkt is gebleven."