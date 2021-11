📷 Ex-Beerschotspeler enkele weken out in Nederland

RKC Waalwijk zal Dario Van den Buijs enkele weken moeten missen nadat hij afgelopen weekend geblesseerd raakte.

RKC Waalwijk speelde zondag tegen Cambuur. Na nog geen kwartier moest Van den Buijs geblesseerd gewisseld worden.

In het ziekenhuis bleek zijn schouder uit de kom te zijn. Dat werd in het ziekenhuis weer gefikst, maar toch zal de ex-speler van Beerschot nog enkele weken out zijn.

Van den Buijs verloor begin dit seizoen zijn basisplaats bij Beerschot en koos voor een avontuur in Nederland.