Anderlecht zal probleempositie in januari al willen aanpakken: concurrent is nodig

Zoals we gisteren al schreven, is er een probleem met Amir Murillo. Er zijn amper opties om de rechtsachter eens te vervangen of rust te gunnen. Een probleem dat ze bij Anderlecht ook erkennen.

Murillo speelt alles, ook bij Panama. En hij heeft dit seizoen moeite om het niveau van de vorige jaargang te halen. Probleem is dat ze amper opties hebben. Het experiment met Gomez op rechts zal niet gauw herhaald worden. Mykhaylichenko op rechts is een andere mogelijkheid, maar dat is ook tegen zijn voet. En Sardella heeft al maanden niet meer gespeeld op het hoogste niveau nadat hij tegen Union een moeilijke avond kende. Daarom wil Anderlecht ook een concurrent/back up voor Murillo halen, waarschijnlijk al in januari. Vorig seizoen circuleerde de naam van Vitinho, rechtsback bij Cercle Brugge, weet Het Nieuwsblad.