Bondscoach Martinez geeft meer uitleg bij oproep Vanzeir, Origi en Faes: "Het is een fantastisch verhaal"

Roberto Martinez mist wat aanvallers en verdedigers en heeft dan ook een paar nieuwe namen opgeroepen. Daarbij ook de terugkeer van Divock Origi. Maar vooral: de eerste selectie voor Dante Vanzeir, de spits van Union SG.

Vanzeir maakte indruk in de Jupiler Pro League, maar werd niet meteen in de selectie verwacht. "Dante vertegenwoordigt een fantastisch verhaal", aldus Martinez. "Hij werd topschutter in een team dat de promotie afdwong. Zijn evolutie is heel indrukwekkend te noemen nadat hij verschillende keren werd uitgeleend."

"Bij Union vond hij een thuis en heeft hij al tien keer gescoord. Hij is nog maar 23 en staat met zijn team aan de leiding. Er zijn twee aanvallers geblesseerd en dus is het een goeie opportuniteit om hem erbij te nemen. Ik zag ook zijn matchen met de U17 op het WK in Chili. Daar waren zijn kwaliteiten al zichtbaar."

Wout Faes

Wout Faes werd ook voor de eerste keer opgeroepen. Alderweireld is twijfelachtig, Vermaelen is er niet bij en Bornauw en Vanheusden zijn gekwetst. "Wout speelt alles bij zijn club en heeft een leidersrol op zich genomen. Hij is nog jong en geen afgewerkt product, maar hij heeft het recht verdiend om hier te zijn. Het is een beloning voor zijn werk. En zo kunnen we hem ook beoordelen om te zien wat hij de komende 12 maanden kan bijbrengen."

Divock Origi

En dan is er nog Divock Origi, al een hele tijd op een zijspoor bij Liverpool. "Divock speelt niet genoeg, dat is duidelijk. Maar elke keer hij mag spelen, is hij wel efficiënt. Hij heeft die speeltijd nodig. Maar het is goed om hem eens terug te zien en te bekijken hoe ver hij staat."