Michael Frey had vorig seizoen al spitsbroeder van Dieumerci Mbokani kunnen zijn bij Antwerp

De motor is nog niet helemaal aangeslagen bij Antwerp dit seizoen. Tegelijkertijd zijn ze te afhankelijk van topscoorder Michael Frey, maar deze had al veel vroeger zijn kunsten op Antwerp kunnen vertonen.

"In januari polsten we hem al voor een overgang", aldus algemeen manager Sven Jaecques bij De Zondag. "Er zijn er die dan ambetant zouden worden om meteen bij Waasland-Beveren weg te geraken, maar hij niet. Michael brengt meer in rekening dan alleen het financiële plaatje."

Wat in januari niet lukte dat ging wel in juni. Toen kwam hij definitief over van Fenerbahçe. "Michael maakte zijn makelaar snel duidelijk: je moet niet afkomen met andere clubs, ik ga naar Antwerp."

Dit seizoen scoorde Michael Frey al 13 keer voor Antwerp.