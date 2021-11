Charles De Ketelaere vertrekt bij Club Brugge en... deze twee zaken kunnen we al met zekerheid zeggen

Charles De Ketelaere is aan zijn laatste maanden bij Club Brugge bezig. De volgende club van het goudhaantje kennen we nog niet, maar er zijn wél twee zekerheden.

Atalanta Bergamo en AC Milan waren afgelopen zomer al concreet voor Charles De Ketelaere. Inmiddels is het lijstje geïnteresseerden uit de voegen gebarsten. SSC Napoli, Juventus FC, PSG, Borussia Dortmund én zelfs Real Madrid hebben CDK op hun verlanglijst gezet.

Het is ondertussen zo goed als zeker dat de aanvaller op korte termijn het Venetië van het Noorden zal inruilen voor een andere bestemming. Die nieuwe thuishaven kennen we nog niet, maar ondertussen zijn er al twee andere zekerheden.

Zekerheid 1

De transfer van De Ketelaere zal alle records breken. De marktwaarde van de aanvaller wordt door Transfermarkt geschat op 25 miljoen euro, maar voor minder dan 40 miljoen euro zal hij niet verkocht worden.

Het huidige record staat op naam van Jonathan David. Lille OSC betaalde 27 miljoen euro voor de Canadees, maar dat bedrag kan oplopen tot 32 miljoen euro via een bonussensysteem. Dat record zal sowieso sneuvelen.

Zekerheid 2



De transfer zal deze zomer plaatsvinden. We kunnen stellen dat noch Club Brugge noch de speler zal aandringen op een wintertransfer. Vooral omdat blauw-zwart ook dit seizoen dé topfavoriet is om zichzelf op te volgen als landskampioen.

Bovendien is Club Brugge kapitaalkrachtig genoeg om een bod te weigeren én weten de West-Vlamingen dat eenzelfde trein ook in juli of augustus zal passeren. Of het zou moeten zijn dat De Koninklijke hem wil kopen en meteen voor enkele maanden zal uitlenen?